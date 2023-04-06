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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زارا وبريشكا.. انتقال ملكية علامات تجارية شهيرة من روسيا لدولة عربية

مصدر الصورة: سبوتنيك
مصدر الصورة: سبوتنيك - ألكسندر كريازيف

أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي “فيكتور يفتوكوف” أن مجموعة الملابس “إنديتكس” حصلت على موافقة من الحكومة الروسية لبيع أعمالها في روسيا.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تعد مجموعة “انديتكس” واحدة من أكبر بائعي الملابس بالتجزئة في العالم ، والتي تمتلك علامات تجارية مثل Zara و Massimo Dutti و Pull & Bear و Oysho و Bershka و Stradivarius.

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وستنتقل أصول إنديتكس إلى شركة إماراتية، ووفقًا لنائب الوزير، تم منح الإذن بالبيع في 30 مارس. وستشهد الصفقة تمرير جميع مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة Inditex في روسيا إلى مالك جديد.

عن الشركة الجديدة تحمل الاسم نفسه ومسجلة في إحدى المناطق في الإمارات العربية المتحدة ، وهي مركز دبي للسلع المتعددة. لكن تقارير إعلامية سابقة زعمت أن المشتري هو مجموعة ضاهر اللبنانية ، التي تعتبر مالكة أحد أكبر مراكز التسوق في العالم  دبي مول.

وفقًا للمسؤول ، سيفتح المالك الجديد متاجر “انديتكس” تحت أسماء تجارية جديدة: Maag و Dub و Ecru و Vilet.

كنت قد أغلقت “انديتكس” كل متاجرها في روسيا بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، وقبل ذلك ، استحوذت روسيا على حوالي 8.5٪ من أرباح الشركة العالمية ، مع أكثر من 500 متجر من مختلف العلامات التجارية في روسيا.

الحكومة الروسية علامات تجارية ملابس ملابس نسائية

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