مسلسل الصفارة لأحمد أمين يتصدر التريند

تصدر مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين تصدر تريندات مصر اليوم، الخميس، بعد أن شهد أحداثاً مشوقة في السباق الرمضاني 2023.

وشهدت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 14، وجيه وهو يلعب بلياردو مع أشخاص يبدو عليهم الإجرام، ويكشف وجيه لهم أنه هو الذى سجن شقيقه شفيق، ويظهر وجيه صاحب هيبة كبيرة بين العاملين معه، بعدما تبين أنه يتاجر في الآثار ويخطط مع رجاله لعملية تسليم جديدة، ويتم إخباره بأن شفيق خرج من السجن وسيعود إلى المنزل غداً لينبه وجيه على رجاله بإبعاد شفيق عن غرفة العمليات.

واكتشف شفيق أن وجيه يتاجر في الآثار، إذ تبدأ أحداث الحلقة بخروج شفيق من السجن بعد قضاء سنوات، وبعدما خرج يجد شخصين في انتظاره الأول أسعد المجبراتى (محمد حسنى) والثانى يُدعى بومة، ويخبرانه بأن زوجته شيرين (آية سماحة) وشقيقه وجيه (طه دسوقى) ينتظرانه في الفيلا الخاصة به وسط دهشة من شفيق الذي لا يعرف أي تفاصيل حول ما يحدث له.

ويذهب شفيق إلى وجيه ويخبره أنه اشتاق إليه، ويسأله عن عمله فيخفي عنه وجيه أنه يعمل في تهريب الآثار، ويخبره أنه يعمل في ملابس الأطفال، ويطلب منه وجيه أن يعمل معه في شركة الملابس ولكنه يرفض.

وكشفت أحداث مسلسل “الصفارة” الحلقة 14 تخطيط وجيه أن يقوم بإدخال شفيق إلى السجن مرة أخرى، بعد اقتراح علاء "حاتم صلاح"، الذي يعمل معه أن يقوم بقتله، فيخبره وجيه أنه سيفكر في الموضوع.

ويقوم شفيق بتحضير عشاء رومانسي إلى شيرين وتعود شيرين من عملها ولا تهتم لكلامه وتخبره أن وجيه هو من يصرف عليه، ويجلس هو في المنزل ولا يعمل، وتطلب منه أن يقوم بإشغال وقته.

وكان آخر مشهد في مسلسل الصفارة الحلقة 14، حين تحدث شفيق، "أحمد أمين" مع والدته قائلًا: "إنتي قاعدة هنا ومش عارفه ابنك بيعمل إيه؟".