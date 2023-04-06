أقوى عرض في رمضان.. خصم 55% على موبايل سامسونج الرائد

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية سامسونج Samsung وتخشى غلاء الأسعار خاصة إذا كنت تخطط لشراء هاتف غالي الثمن، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف سامسونج وهو الهاتف القابل للطي بأعلى المواصفات والإمكانيات.

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف سامسونج Galaxy Z Flip في موقع sharaf Dg بدولة الإمارات ، بقيمة 55 % ، حيث يبلغ سعره قبل الخصم 6000 درهم إماراتي، بينما بعد التخفيض يصل إلى 2685 درهم إماراتي.

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

يدعم Galaxy Z Flip الاتصال قريب المدى الـ NFC ، و يدعم الهاتف شريحتين إتصال حيث تأتي الشريحة الأولى من نوع Nano Sim والشريحة الثانية من نوع eSIM ، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

تأتي الشاشة في Galaxy Z Flip على هيئة الثقب على شكل حرف الـ O فالشاشة تأتي من نوع Foldable Dynamic AMOLED فهذا أفضل ما يميز هذا الهاتف فهو أول هاتف يأتي من الزجاج بالكامل وقابل للطي مع حواف منحنية من الجوانب فالشاشة تقوم بالإضاءة من الجوانب في حالة تلقي إشعارات بفضل ميزة الـ Edge Lighting وتأتي الشاشة بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2636 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 425 بكسل لكل إنش مع دعمها للأبعاد الجديدة بنسبة الـ 21.9:9 كما تدعم الشاشة الـ HDR10+ والـ Always On Display أما عن شاشة الظهر فهي بمثابة شاشة صغيرة ويمكنك استخدامها لعرض الوقت والتاريخ وسعة البطارية وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 1.1 إنش بدقة 112×300 بكسل .

أما عن الذاكرة الصلبة فتأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ، من نوع UFS 3.0 .

يقدم هاتف سامسونج Galaxy Z Flip الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع دعمها إلى الـ Live focus والتصوير الـ 4K بدقة 2160 بكسل . أما عن الكاميرا الخلفية فتأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أوهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض والواسع الـ Wide angle وتدعم الـ Dual Pixel وتدعم الكاميرات التقريب الرقمي حتى 8 مرات مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش .

ويدعم Galaxy Z Flip تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه لتصوير الفيديوهات الـ Super steady . كما تدعم تصوير الفيديوهات الـ Slow motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Super Slow motion بجودة الـ 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير الـ Hyperlapse بجودة الـ FHD .

أما عن الأداء فالهاتف Galaxy Z Flip يأتي بمعالج كوالكم الذي تم إصداره العام الماضي الـ Snapdragon 855 Plus بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 640 .

يدعم الهاتف Galaxy Z Flip مستشعر البصمة ويأتي في الجانب الأيمن للهاتف في زر الباور كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock ولكنه متاح فقط في حالة فتح الهاتف وليس في حالة الطي فهو يعمل عن طريق الكاميرا الأمامية . كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والضغط الجوي والجيروسكوب .

يأتي الهاتف Galaxy Z Flip ببطارية بسعة 3300 مللي أمبير مع شحن بقوة 15 واط بالإضافة لدعمه إلى الشحن اللاسلكي .