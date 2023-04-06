أخبار التعليم| المركز القومي للبحوث يكشف الفوائد الصحية لصيام كبار السن ..خبير يحذر من 4 أخطاء تقع فيها الأمهات أثناء المذاكرة للأطفال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جداول امتحانات نهاية العام 2023 محافظة الغربية .. تفاصيل وصور

جداول امتحانات نهاية العام 2023 محافظة الغربية ، تم إعلانها بشكل رسمي لطلاب محافظة الغربية منذ قليل ، على الصفحة الرسمية لـ مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية .

خبير تعليم يحذر من 4 أخطاء تقع فيها الأمهات أثناء المذاكرة للأطفال

أكد الدكتور عاصم حجازى، خبير التعليم ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن هناك أخطاء في المذاكرة للأطفال.

رئيس جامعة حلوان: نجحنا في محو أمية 15 ألفا و294 مواطنا

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة نجحوا في محو أمية 15 ألفا و294 مواطنا ومواطنة خلال الفترة الماضية من خلال 10 دورات متتالية بالفصول التى تعاقدوا عليها بإدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار في عدد من محافظات الجمهورية، فى إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، وبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

التعليم العالي: لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معسكرا وندوات تثقيفية خلال فبراير ومارس

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة معسكرًا لطالبات المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة بمعهد إعداد القادة بحلوان، تحت عنوان (إعداد القادة للفتيات "تكافؤ الفرص") وتحت شعار (هن) خلال فترة من 25 إلى 28 فبراير 2023، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعي2022/2023 بالجامعة، والتي تستمر حتى التاسع من أبريل الجاري، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بامتحانات الميد تيرم، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفا من المجلس الأعلى للجامعات.



تعاون بين "الاستشعار من بُعد" والمركز الدولي لمنطقة البحر الأبيض بمجال الزراعة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز البحثية مع المنظمات والمؤسسات الدولية العلمية والتكنولوجية ذات السمعة المتميزة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي.

8 معلومات تكشف المواصفات النهائية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 .

القومي للبحوث يوجه نصائح هامة لتجنب المشاكل الصحية بسبب تغيير النمط الغذائي

أكدت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، أنه يلازم عيد الفطر بعض المشاكل الصحية بسبب التغيير المفاجئ فى النمط الغذائى، من الصيام لفترات طويلة إلى الاختلال فى مواعيد تناول الطعام، ما ينتج عنه عدة مشاكل صحية، ومنها اضطرابات الجهاز الهضمى مثل الإسهال، والإمساك، وزيادة الحموضة، وكذلك الاختلال فى مستوى السكر بالدم، وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، وغيرها، وهذه المشاكل الصحية تنجم عن العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها البعض، والتى قد تؤدى إلى أضرار صحية وخيمة.

القومي للبحوث يكشف عن أسرار خطيرة في كحك العيد

كشف الدكتور سعيد شلبي، أستاذ ومستشار الباطنة و الكبد بالمركز القومى للبحوث، عن أسرار غذائية هامة عن كحك العيد.

المركز القومي للبحوث يكشف الفوائد الصحية لصيام كبار السن

قالت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث يطلق اسم مسنين في علي من هم فوق الستين عاما أما الشيخوخة فغالبا فوق السبعون عاما، والقاعدة العامة للصيام هي ان الصيام مفيد لكل العمار الا في حالات مرضيه معينه تستلزم الفطور ولكن غير ذلك فان للصيام فوائد صحيه ونفسيه وروحانية عديده تزداد مع التقدم في العمر .