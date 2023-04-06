8 معلومات تكشف المواصفات النهائية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث لخصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 في النقاط التالية :

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بطريقة البابل شيت وليس البوكليت

85% من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد "mcQ"

15% من أسئلة الورقة الامتحانية اسئلة مقالية حسب طبيعة كل مادة.

30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية البسيطة

40 % من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات المتوسطة

30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية العليا

جميع الأسئلة ستتسم بدقة الصياغة وخلوها من الاخطاء

سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يومي 12 و 13 يونيو ، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية من الاحد 18 يونيو 2023 .

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة