8 معلومات تكشف المواصفات النهائية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 .
حيث لخصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 في النقاط التالية :
- امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بطريقة البابل شيت وليس البوكليت
- 85% من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد "mcQ"
- 15% من أسئلة الورقة الامتحانية اسئلة مقالية حسب طبيعة كل مادة.
- 30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية البسيطة
- 40 % من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات المتوسطة
- 30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية العليا
- جميع الأسئلة ستتسم بدقة الصياغة وخلوها من الاخطاء
- سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023 .
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يومي 12 و 13 يونيو ، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية من الاحد 18 يونيو 2023 .
وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :
الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء
الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا
إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة