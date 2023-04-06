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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 معلومات تكشف المواصفات النهائية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث لخصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المواصفات النهائية لشكل امتحانات الثانوية العامة 2023 في النقاط التالية :

 

  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بطريقة البابل شيت وليس البوكليت

 

  • 85%  من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد "mcQ"

 

  • 15% من أسئلة الورقة الامتحانية اسئلة مقالية حسب طبيعة كل مادة.

 

  • 30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية البسيطة

 

  • 40 % من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات المتوسطة

 

  • 30% من أسئلة الورقة الامتحانية للمستويات العقلية العليا

 

  • جميع الأسئلة ستتسم بدقة الصياغة وخلوها من الاخطاء

 

  • سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 12 يونيو 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يومي 12 و 13 يونيو ، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية من الاحد 18 يونيو 2023 .

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة

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