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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معسكرا وندوات تثقيفية خلال فبراير ومارس

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

 

نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة معسكرًا لطالبات المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة بمعهد إعداد القادة بحلوان، تحت عنوان (إعداد القادة للفتيات "تكافؤ الفرص") وتحت شعار (هن) خلال فترة من 25 إلى 28 فبراير 2023، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وأشار أحمد الشيخ إلى مشاركة أكثر من 200 طالبة من طالبات الكليات التكنولوجية مع وفد ممثل للجامعة المصرية الإلكترونية الأهلية، تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة في إطار استراتيجية تمكين المرأة 2030 كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المُستدامة.

وأوضح الوكيل الدائم للوزارة أن المعسكر تضمن عددًا كبيرًا من الأنشطة الرياضية وبرنامج ترفيهي بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات الثقافية، ومنها: محاضرة ألقتها د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القضايا والواجهة" حول دور المرأة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والقيادة، مستعرضة جهود المجلس القومي للمرأة المصرية، وكذلك محاضرة حول الصحة الإنجابية والتغذية الصحيحة للفتيات التي ألقتها د. سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الطلاق قضية مجتمعية: الأسباب والتداعيات"، ألقتها المستشارة أميرة عبد الحكيم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ورئيسة قطاع التنمية المُستدامة بالاتحاد العربي للمرأة، ومحاضرة بعنوان (خطورة الإعلام الموجه)، ومحاضرة بعنوان (فن القيادة)، ومحاضرة بعنوان (الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المُتطرفة).

 

 

ومن جانبه، أشاد كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بالطالبات المُشاركات في البرنامج التدريبي، والتزامهن بجانب رؤيتهن المُستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهن، أشادت الطالبات المشاركات بحرص إدارة المعسكر على توفير جميع سبل الراحة لهن، وحسن تنفيذ وتنظيم البرنامج، وأكدن على رغبتهن في تكرار البرنامج سنويًا، والذي يعكس اهتمام الدولة بالمرأة ممثلة في وزارة التعليم العالي.

شارك في فعاليات المعسكر، هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص، ود. عبدالمنعم الجيلاني، د. حسام الدين مصطفى وكلاء معهد إعداد القادة بحلوان.

وفى إطار خطة الوزارة ممثلة فى لجنة تكافؤ الفرص لنشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات تم إنشاء وحدتين لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعم ذوى الإعاقة بجامعتى بنى سويف التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجي.

ومن ناحية أخرى، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ندوتين تثقيفيتين بعنوان (تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة)، و(الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة)، وذلك في إطار تنفيذ محاور خطة عمل لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة لرفع الوعي الصحي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بديوان عام بالوزارة.

وأشارت هالة الأمين رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، إلي أن هاتين الندوتين يهدفان إلى نشر الوعي الصحي بين موظفي الوزارة حول قضية تنظيم الأسرة ونشر الثقافة الصحية.

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