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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا و ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أبريل.. أبرز أخبار التوك شو

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا
 

أكد الكابتن محمد جودة لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن النادي الأهلي جاهز لـ دفع غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي، لـ فريق نادي الزمالك.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن يوم الأحد المقبل سيتم حسم الأمر،  وأن الأهلى لن يفرط فى كهرباء، بعد الأداء المميز فى الفترة الأخيرة.


مفاجأة.. الصين تنضم لقائمة حظر تيك توك | لهذه الأسباب


 

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "مفاجأة.. الصين تنضم لقائمة حظر تيك توك على أراضيها لهذه الأسباب".

وجاء في التقرير أن الـ تيك توك محظور في أمريكا و أوروبا و أستراليا، و الهند وأن هناك معركة رقمية ضد أحد البرامج الشعبية، بسبب مخاطر الأمن.


تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أبريل

 

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 6-4-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

 

الجامعة العربية: نسعى دائما للتحرك دوليا لإدانة الممارسات الإسرائيلية


 

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة في اليوم الأول لـ اقتحام المسجد الأقصى، ادانت  ورفضت ما حدث، وتم صدور بيان توضيحي.

وأضاف السفير حسام زكي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن نسعى دائما للتحرك دوليا لإدانة الممارسات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الجامعة العربية عملها سياسي، ولا تملك سوى العمل السياسي و الدبلوماسي، وهناك مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية سيتن اتخاذها.

 

 

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: فريضة الصيام مرت بمراحل


كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، مراحل فرض الصيام على المسلمين.

وقال خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ليس هناك تشريع إلا ويمر بمراحل حتى يتأهب المؤمن للوصول للصورة المثلى له.. الخمر لم تمنع مرة واحدة، والصيام أيضا لم يأت مرة واحدة كما نصوم الآن».

وأضاف: «فرض الصيام والمسلمون في المدينة، في العام الثاني للهجرة، ما قبله كان رسول الله قد فرض على المسلمين عاشوراء و3 أيام من كل شهر، وبعد نزول آيات الصيام أصبحت هذه الأيام على التخيير وكذلك كان صيام رمضان على التخيير، حتى أتي التشريع النهائي بآية (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)».

 

 


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 6 أبريل


 

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 6- 4-2023.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس:

 

سعر الدولار اليوم  
 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.83 جنيه للبيع، و33.64 جنيه للشراء.

 

 

كتل هوائية.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين بجميع المحافظات


 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس،15 رمضان 1444 هـ، وذلك على أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة في المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي موجود على سطح الأرض.


إسلام عنان: ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي لاختفاء الشعاب المرجانية وانتشار الطاعون


 

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، أن درجة حرارة الأرض ارتفعت فيي الفترة من عام 2000 إلى عام 2020، درجة واحدة، و المسطحات المائية ارتفعت 2 ملي.

وأضاف عنان، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن النسب بالنسبة للبعض تظهر قليلة، ولكن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى ظهور 7 أمراض جديدة.

وأوضح أن هناك مشكلات في درجات الحرارة المرتفعة، وظهر الناموس وهو أكثر حشرة ناقلة للأمراض، لافتا إلى أن هناك فيروسات ظهرت في بلاد كانت اختفت فيها.

 

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