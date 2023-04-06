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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس الوادي الجديد

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالوادى الجديد، عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام المالى الحالى، حيث استعدت جميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى “الدور الأول” للعام الدراسى 2022- 2023، مؤكداً المتابعة المستمرة واللحظية مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة على مدار اليوم والوقوف على كافة المشكلات أو المعوقات والتغلب عليها.

وأكد مدير التعليم على ضرورة توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل دون أى قلق أو توتر، وأن السبت الموافق 6 مايو المقبل يشهد انطلاق الإمتحانات لتلاميذ الصفين الخامس والسادس الإبتدائى، والصفين الأول والثانى للمرحلة الإعدادية ومدارس التربية الخاصة الامل للصم وضعاف السمع من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى.

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وأضاف مدير التعليم، أن المدارس المهنية استعدت لامتحانات الصف الثالث الإعدادى وصفوف النقل للفصل الواحد والصفين الأول والثانى الثانوى للتعليم الفنى، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود لانتظام سير أعمال الامتحانات بكل دقة ومتمنيا لجميع طلاب المحافظة النجاح والتفوق.

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الوادى الجديد وزارة التربية والتعليم محافظة الوادى الجديد وكيل وزارة التربية والتعليم ضعاف السمع الإدارات التعليمية النقل المدارس التربية والتعليم الفصل الدراسى الثانى للعام امتحانات الصف الثالث

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