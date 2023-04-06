أحمد عمر هاشم: رحلة الإسراء والمعراج معجزة عظمى لها حكمة إلهية كبيرة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن رحلة الإسراء والمعراج، كانت تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الذي أصابه من رحلة الطائف؛ والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم، بعد عام الحزن والشدائد التي واجهه الرسول بعد وفاة عمه وزجته.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال لقاء له لبرنامج “من هدي القرآن”، أن الرسول صلى الله عليه واجه العديد من الصعوبات خاصة العام الذي توفي فيه عمه أبوطالب وزوجته السيدة خديجة وسمى عام الحزن.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة عظمى لها حكمة إلهية كبيرة.

الامتحان والاختبار

وأشار أحمد عمر هاشم إلى أن رحلة الإسراء والمعراج جاءت إعلاء لكلمة الحق وإنصافا للرسول الكريم، مبينا أن ما جاء بعد رحلة الإسراء والمعراج هو الامتحان والاختبار.