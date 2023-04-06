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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوظ الحلقة..محمد فؤاد يفضح رامز جلال: رايح وعارف

محمد فؤاد
محمد فؤاد

علق الفنان محمد فؤاد، على مشاركته في فيلم البرامج "رامز نيفر إند"، للفنان رامز جلال، قائلا: "والله العظيم ما كنت عارف ايه اللي يحصل من بعد نزلت من العربية".

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار": "الفخ بيبقى مرسوم إن الضيف ميعرفش، لأن الضيف عرف هتبوظ الحلقة، احنا عارفين إننا رايحين لرامز، بس مش عارفين هيعمل ايه لأنه مجنون وممكن يتسبب في مصيبة".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

قناة النهار رامز جلال الاعلاميه بسمة وهبة العرافة محمد فؤاد

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