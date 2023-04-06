مداحون على مائدة رمضان.. المنشد الصغير: قدوتي الشيخ أمين الدشناوي

يواصل موقع صدى البلد، نشر حلقات مداحون على مائدة رمضان، وذلك في اليوم الخامس عشر من رمضان.

مداحون على مائدة رمضان

وفي مداحون على مائدة رمضان، نستضيف أحد النماذج الصاعدة في صعيد مصر، كمدرسة لا تنضب ولا تتوقف بفضل رجالها وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يعد المداح الصغير رمضان عثمان صاحب العاشرة من العمر، من مواليد قرية الرغامة مركز كوم أمبو محافظة أسوان، رغم صغر سنه ودراسته التي لا تتجاوز السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية، إلا أنه خطف القلوب والأسماع.

ينتمي المنشد الصغير إلى أسرة صوفية حيث أن والده يتبع الأسرة الدندراوية الصوفية، بدأ الإنشاد الديني وهو فى عمر خمس سنوات، حيث كان يردد القصائد التي يتغنى بها المداحون ممن يأتون لقريته لإحياء الليالى والمولد.

يهوى "عثمان" العارف بالله الشيخ أحمد أبو الحسن صاحب الديوان المعروف الذي يمدح منه أكثر المداحين فى جنوب الصعيد، ويحفظ أغلب قصائده فى المديح، ويعد من المداحين المحبوبين له الشيخ أمين الدشناوى، الشيخ محمود أبو صغير، والشيخ محمد منتصر الدح.