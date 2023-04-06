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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها لأوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

ومن جانبه؛ صرح السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنان مصريان بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأفاد البيان أنه على الفور؛ قام أعضاء القنصلية المصرية بجدة بسرعة التوجه الى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وشددت القنصلية على متابعتها  تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة.

كما تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.

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