يصل الجمعة.. إعلامي شهير يكشف تطورات التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، عن آخر التطورات بشأن المدير الفني الجديد المرشح لقيادة نادي الزمالك.



وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الجديد في ملف المدير الفني الزمالك يدرس السيرة الذاتية لمدير فني من امريكا اللاتينية وسيصل القاهرة الجمعة للتفاوض".



خاض لاعبو نادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد خلال مران امس الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي .



مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.