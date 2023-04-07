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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحجار يحتفي بشهر رمضان على المسرح الكبير

علي الحجار
علي الحجار

احتفى الفنان الكبير على الحجار على المسرح الكبير ووسط حشد جماهيرى متذوق للفنون الجادة   بشهر رمضان وأسر وجدان محبيه الذين احتفلوا معه بعيد ميلاده وتغنى بباقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة كان منها رمضان كريم ، خلق الله ، يا رب ، انا كنت عيدك ، رمى رمشة ، في قلب الليل ، ليلى ، مسألة مبدأ، أهو دا اللي صار يا سيد ، المال والبنون ، الحضرة زينبي ، مافيناش م الخوف ، نويت اغني ، حنخبي ليه ، يا موجة يا زرقة ، إنت المدد ، الحلواني ، الزين والزينة ، روحي بتتنقل ، أهو دا اللي صار ياسيد ، مبسوطين ، زي الهوي ، بطلة حكايتي ، تيجيش نعيش ، العروسة ، لما الشتا ، إضحك لوجه الله، إسكندراني ، مغرم صبابة ، عارفة ، حرمآ ياسيدي.

علي الحجار يحيي حفلتين ضمن فعاليات ليالي رمضان بالأوبرا

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كما شهد مسرح معهد الموسيقى العربية امسية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ضمت نخبة من الاناشيد والابتهالات كان منها صلاة الله على المختار ، رمضان جانا ، أشرقت أنوار محمد ، من نور رحاب الحسين ، يا طيبة ، هلت ليالي ، روح الوجود ، القلب يعشق ، بشراك يا صايم ، صلينا الفجر فين ، ابتهال النبي غالي ، صلوا على المصطفى ، باب الله مفتوح ، محمد يا رسول الله ، سلام الله يا طه وأسماء الله الحسنى .. أداها أمنية سمير ، بلال مختار ، حاتم زايد ، حسام صقر ، ولاء رميح ، وائل سراج ، فارس عبد العال ، تامر نجاح.

واستضاف مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا لفريق على مر الأجيال حيث شدا المطربان ياسر سعيد ومحمد الخولى بباقة من اشهر اعمال الطرب العربى الى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة كان منها منها أي والله ، ابسط يا عم ، غريبة الناس ، لا مش انا الي ابكي ، زيديني عشقاً ، سيرة الحب اضافة الى بانوراما من اعمال عبد الحليم حافظ .

البرنامج الرمضانى فعاليات البرنامج الرمضانى الفنان الكبير علي الحجار رمضان مسرح معهد الموسيقى العربية

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