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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار يحيي حفلتين ضمن فعاليات ليالي رمضان بالأوبرا

على الحجار
على الحجار

يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفلتين ضمن فعاليات ليالي رمضان التي تنظمها دار الأوبرا على مسارحها في مختلف المحافظات.

ويبدأ الفنان على الحجار جولته بحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 6 من شهر إبريل القادم وبعدها يقدم حفل أخر على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية يوم 9 من نفس الشهر.

 

على الحجار ضيف رامز جلال

وأعلن المطرب على الحجار أنه وقع ضحية الفنان رامز جلال، وقال على الحجار، في تصريحات لبرنامج «اللعب مع الكبار»، الذي تقدمه هبة حسب، على راديو إنرجي 92.1: «أنا إتورطت ورطة كبيرة جدًا، بالموقف اللي حصل معايا من رامز جلال وقيامه بالمقلب».

 

 وأضاف على الحجار: «ابنتي من محبي رامز جلال ومتابعته وبيكون معانا على الفطار كل يوم، بنتي مستنية تشوفني جدًا، للأسف هي مش حاسة إن في إهانة حصلت ليا بالموقف ده. 

 

وأكمل: «الغريب أن رامز في مقدمته التي يبدأ بها الحلقة تحدث عن تاريخي ولكن للأسف كنت ضحية له في برنامجه».

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