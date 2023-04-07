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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية بابا المجال لـ محمد شاهين وحودة بندق تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

بابا المجال
بابا المجال

تمكن كل من الفنانين محمد شاهين وحودة بندق ، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنية بابا المجال . 

حيث حققت أغنية بابا المجال مايزيد عن 150 الف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط ، لتحتل المركز الرابع من أصل 50 مركز هم الاعلي مشاهدة فى مصر .

مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، وباسم سمرة، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وياسمين رئيس، وأحمد كشك.

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المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها “النهار”، و"النهار دراما"، والتلفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.

وتدور أحداث مسلسل «بابا المجال»، للفنان مصطفي شعبان ضمن إطار درامي مليء بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال".

بابا المجال سوسن بدر كامل أبو علي باسم سمرة محمد شاهين مصطفى شعبان

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