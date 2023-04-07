صدور "ارجع يا زمان" للصحفى أشرف مفيد عن هيئة الكتاب

صدر كتاب "إرجع يا زمان" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للكاتب الصحفى أشرف مفيد رئيس تحرير بوابة مصر الآن .



الكتاب فى مجمله يعد نوعاً من النوستاليجا "الحنين للماضى"، وحول هذا المعنى، يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب: حرصت فى هذا الكتاب على استدعاء ما فى الذاكرة من قصص وحكايات قديمة وأعدت قراءتها بعين العصر الراهن وتوظيفها فى سياق مغاير مع الحفاظ على روح القصة الأصلية، لأنها ليست ملكا لي، بل هي تراث إنسانى يتم تناقله دون مصدر ما يجعلها تجري على الألسن بأكثر من رواية باختلاف الأساليب، كل حسب قدرته علي استنباط ما بها من معان نبيله، مع إسقاط تلك المعانى على بعض الظواهر السلبية فى حياتنا اليومية أملاً فى الوصول إلى تفسير لتلك الظواهر الغريبة والتي في كثير من الأحيان أجدها بعيدة كل البعد عن منطق الأشياء.