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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد فتوح ضمنهم| مفاجأة جديدة بشأن تجميد 4 لاعبين بالزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

علق الناقد الرياضي محمود الشيخ، على تجميد اللاعب عمرو السيسي، بسبب خلافه مع أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، ومصطفى الزناري، بسبب السهرات وعدم الالتزام، ونبيل عماد دونجا بسبب خلافه مع أمير مرتضى منصور، وأحمد فتوح بسبب خلافه مع أمير مرتضى وعدم الرغبة في التجديد، و يريد الرحيل عن الزمالك.

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وقال الناقد الرياضي، خلال لقاء على قناة الحدث اليوم، إن الزمالك أصدر القرار وقال 4 لاعبين تم تجميدهم، ولم يذكر أسماء الـ 4 لاعبين، وترك الأمر لـ اجتهاد الجمهور.

ولفت إلى أن الزمالك خرج وقال إن أحمد فتوح، ليس من ضمن الـ 4 لاعبين، التى تم تجميدهم لـ نهاية الموسم.

وأشار إلى أن المشكلة في أي نادي، أن يتدخل اللاعب ويصبح معلم، ويكون له تعليق على التعاقد مع لاعب أو أي شيء خاص بالنادي.

 

الزمالك مصطفى الزناري مرتضى منصور امير مرتضى أحمد فتوح

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