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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يشيد بترسيخ جامعة القاهرة لمفهوم العمل الأهلي والمشاركة المجتمعية لدى طلابها

طلعت عبد القوى عضو
طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بإطلاق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع أسرة «طلاب من أجل مصر»، قافلة خيرية لتقديم مساعدات غذائية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، تضمنت توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية وسلع تموينية، كهدية مقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

 

وقال " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم إن حرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة على مشاركة طلاب الجامعة فى مثل هذه الأعمال إننا هو بمثابة ترسيخ حقيقى لديهم على الاهتمام بملف العمل الأهلي والقيام بمثل هذه الاعمال الإنسانية الجليلة التي تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية موجهاً التحية والتقدير لجميع الطلاب بجامعة القاهرة الذين يشاركون فى مثل هذه المبادرات المهمة .

 

وطالب الدكتور طلعت عبد القوى من جميع رؤساء وقيادات مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المساهمة فى اطلاق مثل هذه المبادرات حتى يتعود طلاب جميع الجامعات الحكومية على المشاركة فى مثل هذه المبادرات، مؤكداً أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليس من مسئولية الحكومة وحدها وإنما هى مسئولية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة. 

 

وأعلن الدكتور طلعت عبد القوى عن استعداد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتسخير جميع امكانياته لتوعية طلاب الجامعات المصرية بأهمية العمل الأهلي من خلال عقد سلسلة من الندوات داخل مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة مؤكداً أهمية الدور الكبير للطلاب من شباب الجامعات المصرية للمشاركة فى مثل هذه المبادرات التى أصبحت تحظى بأكبر اهتمام ودعم من القيادة السياسية.

 

تجدر الإشارة إلى أنه استفاد من قافلة جامعة القاهرة الأسر الأكثر احتياجًا، حيث قام «طلاب من أجل مصر» بإيصال المساعدات لمستحقيها في إطار حرص الجامعة وطلابها على المشاركة الفعالة في مبادرة «حياة كريمة» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» وتقديم الخدمات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين . 

طلعت عبد القوى مجلس النواب جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت البدرشين محافظة الجيزة طلاب من اجل مصر

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