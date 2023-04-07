تلاميذ الطاروطي .. أصوات ملائكية في تلاوة القرآن الكريم | فيديو

التقت القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بالشيخ عبدالفتاح الطاروطي وتلاميذه، حيث أعرب الشيخ عن فخره بهم.

وقال الطاروطي: «الشيخ محمد علاء من أهل القرآن محب للمدرسة الطاروطية وهو أحد الأئمة الذين يصلون في الجامع الأزهر الشريف وتم اختياره من بين متسابقين كثيرين».



وأضاف: «الشيخ محمد عبدالحميد بكري وهو أحد طلاب معهد الطاروطي»، وقال بكري، إنه تعلم من الطاروطي الانضباط في التلاوة أحكاما وتجويدا ووقفا وابتداءً حتى تفسيرا لمعاني الجمل القرآنية، حيث ينصح تلاميذه بتعلم التفسير والقراءة فيه، لتوصيل المعنى المراد من كلام الله تبارك وتعالى للناس.



وتابع: «لدينا أيضا الشيخ يوسف الديب، وهو أحد طلاب معهد الطاروطي، وهناك أيضا والشيخ صديق الله من دولة أفغانستان، وأحمد تامر أحد طلاب معهد الطاروطي والذي سبقني بالقراءة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما سمعه رئيس الجمهورية في أحد البرامج التلفزيونية حيث أجرى مداخلة معه وقرأ في مؤتمر كبير، وهو من حفظة القرآن الممتازين ومن الأوائل على مستوى العالم».

