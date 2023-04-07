من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توكتوك بقنا

أصيب ٣ أشخاص من أسرة واحدة، عقب انقلاب توكتوك يستقلونه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد انقلاب توكتوك بجوار كوبرى على الطريق بقرية السمطا، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.
بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: علي أحمد رضوان 40 عامًا، وابنه أحمد 12 عامًا، وشقيقته أميرة أحمد رضوان 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى اسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاو المؤقت بدشنا ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.