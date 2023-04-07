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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توكتوك بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب ٣ أشخاص من أسرة واحدة، عقب انقلاب توكتوك يستقلونه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد انقلاب توكتوك بجوار كوبرى على الطريق بقرية السمطا، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.

 

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بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: علي أحمد رضوان 40 عامًا، وابنه أحمد 12 عامًا، وشقيقته أميرة أحمد رضوان 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى اسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاو المؤقت بدشنا ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا دشنا انقلاب توكتوك إصابة ٣ أشخاص اسعاف قنا مستشفى فاو المؤقت

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