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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيب ينقذ حياة طفل ابتلع عملة معدنية ببني سويف

صدى البلد

أنقذ أحمد ابراهيم ، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، حياة طفل بمركز الفشن في محافظة بنى سويف ، بعد ابتلاعه "نصف جنيهًا معدنيًا، وتوقف خلف الحنجرة مباشرةً، ونجح الطبيب في إنقاذ حياة الطفل، واستخراج العملة المعدنية، التي ابتلعها في أثناء اللعب بها عن طريق عملية بالمنظار.
 

وقال الدكتور محمد يوسف ، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أنّه فور استقبال الطفل فى مستشفى الفشن المركزى جهّزناه لاستخراج العملة المعدنية «نصف جنيه» من أسفل الحنجرة مباشرة، موضحًا أنّ ابتلاع العملة المعدنية أدى إلى انسداد مجرى الطعام بشكلٍ كامل، ومجرى التنفس بشكلٍ جزئي، وهو ما يستدعي تدخل عاجل لإنقاذ الطفل.وأضاف ان مديرية الصحة وجهت الشكر الى الدكتور احمد فاروق الذى نجح فى انقاذ الطفل.

من جانبه قال الدكتور احمد ابراهيم اخصائى الانف والاذن بالمستشفى المركزى أنّه نجح في استخراج العملة المعدنية من الطفل عن طريق المنظار، مشيرًا إلى أنّ حالة الطفل جيدة، وطالب الأسر بضرورة إبعاد العملات المعدنية عن أيدي الأطفال حفاظًا على سلامتهم، ولعدم تكرار مثل هذه المواقف الخطيرة مرة أخرى.

العمل طبيب زنا وزارة الصحة الصحة التنفس عدن المستشفى وجه مستشفى الفشن المركزي محافظة بني سويف

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