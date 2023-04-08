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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصطفى حسني يعقد ندوة رمضانية بجامعة حلوان .. الأربعاء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، يوم الأربعاء القادم، ندوة رمضانية بحضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك بقاعة مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

وتقام الدورة الندوة يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل في تمام الساعة 11:30 صباحاً، في مجمع الفنون و الثقافة، ودعت أسرة من أجل مصر جميع  طلاب الجامعة للمشاركة والحضور للندوة الرمضانية.

وعلي جانب آخر كان قد نظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان حفل إفطار جماعي شارك فيه الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة واشاد باليوم وبالدور الذي تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات، وأكد رئيس جامعة حلوان خلال حفل الإفطار،  أن هذا الإفطار يعزز  ويدعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب،  مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب فى كافة المجالات.

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كما أكد "قنديل" على الدور المهم للجامعة فى تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الاسرة، وفى ختام الحفل حرص طلاب الأسره على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

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