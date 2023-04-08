حكم الجمع بين صيام الست من شوال وأيام القضاء.. الأزهر يرد

قال الشيخ أحمد حسن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الفتوى في الأزهر تقول بأنه يجوز صيام الست من شوال وأيام القضاء بنية الجمع.



وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، ردا على سؤال: هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وصيام القضاء؟ أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والفتوى في الأزهر تميل إلى رأي الجواز.

واستشهد عضو مركز الأزهر، بحديث النبي "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله" ولهذا يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وصيام أيام القضاء.

صيام الست من شوال



قال مجمع البحوث عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إنه لابد من التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل.

الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.

ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان».