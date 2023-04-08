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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توأمي.. ريهام حجاج تتغزل في زوجها محمد حلاوة

ريهام حجاج و محمد
ريهام حجاج و محمد حلاوة

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت الفنانة ريهام حجاج بصحبة زوجها، في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا، وكتبت علي الصورة:"حبيبي الداعم الخاص بي، توأمي بحبك بحبك بحبك"

 

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق،يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دورزوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى. 

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