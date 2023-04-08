منخفض خماسيني.. الأرصاد تُحذر من طقس الأحد: ذروة ارتفاعات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع غدًا، الأحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه سيكون ذروة الارتفاعات؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بـ منخفض جوي خماسيني مصحوب بنشاط في حركة الرياح، والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أغلب محافظات شمال البلاد.



وحذرت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، من وجود أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى غدًا، الأحد، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس حار على أغلب محافظات الجمهورية مرورًا بالوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات جنوب البلاد، فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية الغربية تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية فترة النهار، وبذلك تسود أجواء مائلة للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة.

ونوهت إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تسجل بين 19 و20 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود نشاط في حركة الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث يؤدي نشاط حركة الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية.