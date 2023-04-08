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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عمرو دياب أثناء تلقيه العزاء في أحد الأشخاص حيث زعم الرواد أنه في عزاء والد الفنانة دينا الشربيني الذي أقيم في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني 

أعلنت دينا الشربيني وفاة والدها،  الثلاثاء، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله - تعالى - والدي الحبيب، السيد محمد الشربيني، صلاة الجنازة الأربعاء، بمسجد المشير طنطاوي".

كتب عمرو دياب: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان”.

ونستعر المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

عمرو دياب دينا الشربيني عزاء والد دينا الشربيني

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مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

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