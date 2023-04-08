إحباط محاولة لتهريب مستلزمات شبكات الإنترنت من ميناء سفاجا البحرى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ .

وتمكنت إدارة شرطة موانى سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (قائد سيارة نقل "فارغ" ، مقيم بمحافظة المنوفية) ، والواردة للميناء على إحدى العبارات من موانى إحدى الدول ، وبحوزته عدد (79 قطعة مستلزمات خاصة بشبكات الأنترنت "راوتر - أطباق تقوية" أجنبية الصنع) ، مخفية داخل صناديق المعدات الخاصة بالسيارة قيادته بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات لتهريبها داخل البلاد بقصد الإتجار.

وقدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى بمبلغ (574620 خمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة وعشرون جنيهاً) .

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.