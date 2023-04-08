عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الشيخ الطبلاوي حدث له منحة ربانية لم تحدث لغيره

صدى البلد

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ محمد الطبلاوي، بعد رفضه سبع مرات من لجنة اختبار الالتحاق بالإذاعة على مدار سبعة سنوات، وبعدها بعامين اقتنع بطلب اللجنة بإعادة امتحانه مرة أخرى، وعندما توجه للاختبار وجد أن اللجنة تغيرت واطمئن لذلك، وأجاد في الأداء وتم اعتماده في الإذاعة عام 1970 بدلًا من التلاوة للناس والقاعدة الشعبية.

وقال "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان يحب صوت الشيخ الطبلاوي، مشيرًا إلى أنه حدث للشيخ الطبلاوي منح إلهيه لم تحدث لغيره، وكان له كرامات مدخرة من ضمنها سفره للملكة العربية السعودية مع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، واكتشف أن الملك وحاشيته والمسئولين يعرفوه جيدًا، وكان القارئ المصري الوحيد الذي يتلو القرآن الكريم في جوف الكعبة، وهذه منحة ربانية لم ينالها أحد.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ الطبلاوي، سافر إلى الهند ضمن وفد مصري وكان رئيس الوفد الدكتور زكريا البري، وزير الأوقاف المصري حينذاك، وتأخروا عن موعد حضور المؤتمر العام المقام بجامعة الندوة بنيودلهي بسبب ظروف الطيران، فاقترح وزير الأوقاف أن يتقدم الشيخ الطبلاوي، الوفد عند الدخول؛ لأنه الوحيد المميز بالزي المعروف ولأنه مشهور وله مكانة كبيرة في قلوب الناس هناك، وبالفعل تقدم الوفد فرحب به رئيس المؤتمر، وقال بصوت مرتفع "وصل الآن أعضاء الوفد المصري وعلى رأسهم الشيخ الطبلاوي، فلنبدأ الاحتفال مرة أخرى"، وصمت الجميع للاستماع للشيخ الطبلاوي، وتغاضي الجميع عن تأخر الوفد المصري.

 

الدكتور علي جمعة علي جمعة الشيخ محمد الطبلاوي مصر دولة التلاوة الراحل انور السادات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

نقل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ للعناية المركزة

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

معجزة طبية في مصر.. ماذا قدمت مبادرة 100 مليون صحة؟| أرقام

ترشيحاتنا

فنانة شهير تروى تفاصيل لقائها الأول مع الراحلة شيرين الطحان

الحماية المدنية تسيطر على حريق في كنيسة بالزاوية الحمراء.. فيديو وصور

علي جمعة: الشيخ الطبلاوي حدث له منحة ربانية لم تحدث لغيره

مناشدة عاجلة من الصحة للراغبين في أداء فريضة الحج العام الحالي

كان الحارس الأمين على لغة الضاد.. رئيس جامعة الأزهر ينعي إبراهيم الخولي

إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات خطيرة في الجسم تشير لـ مرض الكلى السكري

باكل كل حاجة وخسيت.. نورهان قنديل تكشف أسرار نظامها الغذائي في رمضان

أفكار لفطار رمضان.. وصفات متنوعة وشهية

فستان جذاب.. ابنة إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال عقد قرانها.. شاهد

فيديو

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

عاجل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوضح أماكن سقوط الأمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ