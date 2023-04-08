باحثة جامعة بني سويف تتحدث عن فوزها بمشروع الطاقة الذرية في فيينا

قالت الدكتورة دينا عطوة الباحثة بمعهد أبحاث تطبيقات الليزر في جامعة بني سويف، في ضوء فوزها بمشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، إنها تدربت على أعلى المستويات خلال فترة عملها في المتحف المصري.

وأضاقت دينا عطوة خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” أن هذه التدريبات منحتها خبرات عديدة ساهمت في اقتحامها مجال الدراسات الأثرية بمشروعها "حفظ وتطوير التراث الثقافي باستخدام تكنولوجيا الإشعاع المؤين".

وأشارت الباحثة دينا عطوة إلي أنها بالأساس شغوفة بالتراث الثقافي المادي والمعنوي، كما أن مصر بها كم مهول من الآثار بجانب أن الدولة وفرت لها كافة الإمكانيات.

حفظ وتطوير التراث الثقافي

وحصلت الدكتورة دينا محمد عطوة، الباحثة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر في جامعة بنى سويف، بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، تحت عنوان "حفظ وتطوير التراث الثقافي باستخدام تكنولوجيا الإشعاع المؤين"، على قيمة دعم 20 ألف يورو.