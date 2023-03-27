بعد تهديدات بوتين بالنووي.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة روسيا

أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الإثنين، نقلا عن مندوب موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من المحتمل القيام بزيارة في المستقبل القريب، حسبما أفادت رويترز.

وقد أعلن جروسي يوم السبت الماضي أنه سيزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع لتقييم الوضع الخطير هناك، جاء ذلك بعد تصريحات بوتين بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن ممثل روسيا الدائم ميخائيل أوليانوف قال ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم دعوة جروسي لموسكو في المستقبل القريب إن ذلك “أمر واقعي جدا”.

وأضاف أوليانوف: “ليس الأسبوع المقبل ولكن في وقت لاحق، زيارة رافائيل جروسي لروسيا ستتم على الأرجح لاحقا”.

ويطالب جروسي بإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا التي تعرضت لقصف متكرر خلال الحرب التي تدور بين روسيا و أوكرانيا.