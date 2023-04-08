عقد 7 جلسات نقاشية على مائدة مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بشلاتين

انتهت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة من عقد 7 جلسات نقاشية ضمن سلسلة لقاءات المرحلة الأولي من مُنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر في إطار دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع، حيث يحمل المنتدي في نسخته الثانية شعار «فيمَ يفكر الشباب... حوار من الشباب للشباب»، وينفذ داخل ٢٨٣ مركز شباب على مستوي الجمهورية.

وناقش المشاركون خلال 7جلسات متتالية، محاور المنتدي :«المحور الاجتماعي ( التعليم ، الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة )، المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية، المحليات )، المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)، إلى جانب الحرص التام في الوقت ذاته على معالجة التحديات خلال مناقشتهم لتلك لمحاور.

وشهدت الجلسات تفاعل كبير من الشباب والفتيات المشاركين، مؤكدين على أهمية عقدها حيث إنها تعتبر منصات هامة لتبادل وجهات النظر، لها دورها الحيوي في تجديد الأفكار وضخها بشكل غير مألوف.

ويستهدف المُنتدي في مرحلته الأولي مشاركة نحو ٣٠ ألف شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من «نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة .

واختتمت فعاليات المرحلة الأولي من المُنتدي برفع احتياجات وافكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على المسؤولين.