عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد 7 جلسات نقاشية على مائدة مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بشلاتين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

انتهت الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة من عقد 7 جلسات نقاشية ضمن سلسلة لقاءات المرحلة الأولي من مُنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر في إطار دعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع، حيث يحمل المنتدي في نسخته الثانية شعار «فيمَ يفكر الشباب... حوار من الشباب للشباب»، وينفذ داخل ٢٨٣ مركز شباب على مستوي الجمهورية.

وناقش المشاركون خلال 7جلسات متتالية، محاور المنتدي :«المحور الاجتماعي ( التعليم ، الصحة والزيادة السكانية ،الوعي والإعلام والثقافة ،الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة )، المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية، المحليات )، المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل ،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة)، إلى جانب الحرص التام في الوقت ذاته على معالجة التحديات خلال مناقشتهم لتلك لمحاور.

وشهدت الجلسات تفاعل كبير من الشباب والفتيات المشاركين، مؤكدين على أهمية عقدها حيث إنها تعتبر منصات هامة لتبادل وجهات النظر، لها دورها الحيوي في تجديد الأفكار وضخها بشكل غير مألوف.

ويستهدف المُنتدي في مرحلته الأولي مشاركة نحو ٣٠ ألف شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من «نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة .

واختتمت فعاليات المرحلة الأولي من المُنتدي برفع احتياجات وافكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على المسؤولين.

مجلس النواب البحر الأحمر الشباب والرياضة محافظة البحر الاحمر مجلس الشيوخ الحياة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

قرارات عاجلة بشأن حريق كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام

ترشيحاتنا

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

العالم يتأهب.. هل تتسبب واشنطن في حرب جديدة بشبه الجزيرة التايوانية؟

باب رزق يستعرض فن صناعة الشفتشى بالذهب والفضة

الأنبا مارتيروس : أجهزة الحماية المدنية تعاملت مع حريق كنيسة العذراء بكفاءة

فريق فني سعودي يصل إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارات

هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟.. يحرمك 5 نعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح ذهبية قبل الزواج أو الارتباط يجب أخذها في الإعتبار|تفاصيل

الهكسوس السبب .. دراسة أثرية: الفراعنة اتبعو أسلوب قطع اليد اليمني كقربان للآلهة|تفاصيل

خليك جريء.. كيف تصبح اجتماعيا وتتخلص من العزلة؟

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ