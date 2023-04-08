شاهد رسالة طارق السيد للجهاز الفنى الجديد لـ الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بالتوفيق ليكم إن شاء الله فى مبارة البنك الأهلى، وندعم الزمالك"



يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك قرر تعيين جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى ويتكون الجهاز من مدحت عبد الهادى وأحمد مجدى مدربان ومحمد عبد المنصف لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة.