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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي} لماذا ذكر الله الدعاء في سياق الصيام؟ الأزهر يرد

الدعاء
الدعاء

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن الحكمة من ذكر آية الدعاء في سياق آيات الصيام في القرآن الكريم.

 

مجدي عاشور يكشف أوقات استجابة الدعاء وأهمية الصيام

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واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقول الله تعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}. [البقرة: 186].

وتابع مركز الأزهر: هنا ذكر الله تعالى آية الدعاء خلال آيات الصِّيام، وفي هذا إشارة إلى قرب الصائم من الله، وقبول الدعاء منه، فعلى المسلم أن يدع الله تعالى مخبتًا منيبًا إليه؛ فإنه قريب مجيب سبحانه وتعالى.


فضل الدعاء


قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية: “إننا نشهد أياما معدودات، انقضى منها البعض، وعلى المسلم أن يتدارك ما فات، من خلال الدعاء”، متابعا: “ليس بين دعاء العبد وربه أي حجاب”.

وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج "أما بعد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن استجابة الدعاء تكون في الأوقات البرزخية، ومن ضمن تلك الأوقات هو وقت الإفطار، مستشهدا بقول رسول الله: "ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ".

وتابع: “السيدة نفسية كانت تتمنى أن تلقى ربها وهي صائمة، وهذا دليل على أهمية الصيام”.

وأكمل: "الله عز وجل مطلع على القلوب، وعلى المسلم الدعاء بما في قلبه دون ترتيب".

فضل الدعاء الدعاء الأزهر الصيام القرآن آية الدعاء

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