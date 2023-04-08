مجدي عاشور يكشف أوقات استجابة الدعاء وأهمية الصيام

قال العالم الفقيه مجدي عاشور،: “إننا نشهد أياما معدودات، انقضى منها البعض، وعلى المسلم أن يتدارك ما فات، من خلال الدعاء”، متابعا: “ليس بين دعاء العبد وربه أي حجاب”.

وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج "أما بعد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن استجابة الدعاء تكون في الأوقات البرزخية، ومن ضمن تلك الأوقات هو وقت الإفطار، مستشهدا بقول رسول الله: "ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ".

وتابع: “السيدة نفسية كانت تتمنى أن تلقى ربها وهي صائمة، وهذا دليل على أهمية الصيام”.

وأكمل: "الله عز وجل مطلع على القلوب، وعلى المسلم الدعاء بما في قلبه دون ترتيب".