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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة المالية السويسرية: اقتصاد دولتنا سينهار لو أفلس كريدي سويس

صدى البلد

قالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، في مقابلة نُشرت يوم الأحد، إن الاقتصاد السويسري كان سينهار على الأرجح لو أفلس بنك كريدي سويس.

وأضافت كيلر سوتر لصحيفة Le Temps أن الحكومة تصرفت بما يخدم مصالح البلاد الفضلى في الترتيب السريع لاستحواذ منافسها المحلي الأكبر على ثاني أكبر بنك في سويسرا من قبل منافسه المحلي الأكبر يو بي اس.

ووسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية الشهر الماضي ، انهارت ثقة المستثمرين في كريدي سويس في 15 مارس، حيث قامت الحكومة بعد ذلك بتنسيق عملية استحواذ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل إعادة فتح الأسواق في 20 مارس.

وتم وضع حوالي 109 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار) على الطاولة بين الضمانات الحكومية والسيولة التي يوفرها البنك المركزي السويسري.

وقالت كيلر سوتر: 'نظرًا للظروف، تصرفنا بأفضل ما في وسعنا لتقليل العبء على الدولة ودافعي الضرائب'.

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وأضافن: 'بدون تدخل حازم من قبل السلطات ، كان البديل هو إفلاس بنك كريدي سويس صباح الإثنين ، مصحوبًا بانهيار محتمل للاقتصاد السويسري'.

مثل بنك يو بي اس، كان كريدي سويس من بين 30 بنكًا في جميع أنحاء العالم تعتبر ذات أهمية عالمية للنظام المصرفي الدولي وبالتالي أكبر من أن تفشل.

لكنها عانت من سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة ، وبعد انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أمريكية في آذار (مارس) ، تُركت تبدو وكأنها الحلقة الأضعف في السلسلة.

صفقة مزدوجة سريعة 

وتم إجراء محادثات الاستحواذ على عجل في وزارة المالية التابعة لشركة كيلر سوتر في برن ، وتم الإعلان عن الصفقة البالغة 3.25 مليار دولار مساء يوم 19 مارس.

وقالت كيلر سوتر: 'كان البنك سيُفلس يوم الاثنين ، 20 مارس ، ولماذا؟ لأنه على مر السنين كانت هناك ثقافة يبدو أنها خلقت الحوافز الخاطئة. لأنه كان هناك العديد من الفضائح'.

وبخصوص ما إذا كان سيتم تقديم أي من المديرين التنفيذيين إلى العدالة ، قالت: 'الأمر صعب ومعقد'.

وقالت إن أولوية الحكومة هي استكمال الاندماج. 

وقال سو بي اس يوم الأربعاء ‘نه يجب أن يغلق عملية الاستحواذ في غضون الأشهر المقبلة.

البنك المركزي السويس ثقة المستثمرين وزارة المالية الاقتصاد السويسرى

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