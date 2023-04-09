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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم والحديث للطلائع بسيناء

أنشطة ثقافية ودينية
أنشطة ثقافية ودينية بمراكز الشباب في سيناء

حرصت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء على تنظيم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، بالاستعانة بعلماء الأزهر الشريف، فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث: القرآن كاملا، ونصف القرآن، وثلاث أرباع القرآن، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

تجويد القرآن:

 

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المسابقة تهدف إلى غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة.. لاتاحة فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم، واستكمالا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب، إلى جانب تقديم البرامج الرياضية .


 

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