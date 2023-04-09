شخصان يطلبان سيارة من تطبيق ويقتلان السائق.. تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنها لـ(سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وبها عيار ناري، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالى).. كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفى سبيل ذلك قاما بالإتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيار نارى كان بحوزته فأودى بحياته ، وقاما بإلقاء جثته من السيارة وإستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب.

وتم بارشادهما ضبط (الهاتف المستولى عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلى - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.