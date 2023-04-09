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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى لو ضغطك طبيعي.. جمال شعبان يحذر من تناول الموالح لهذا السبب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والأكلات الحادقة في فطار رمضان، أو بجانب الأطباق الرئيسية وتناولها بكثرة دون تحكم.

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، واستشاري امراض القلب، أن الملح يسبب تصلب الشرايين وأزمات القلب.

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للتخسيس والضغط والإسهال.. جمال شعبان ينصح بتناول هذه الفاكهة

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جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية خاطئة في رمضان.. توقف عنها

وكتب شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، « دراسة حديثة أثبتت أن الملح يسبب تصلب الشرايين وأزمات القلب مش بس للي ضغطهم مرتفع لكن لكل الأشخاص حتي اللي ضغطهم طبيعي قللوا الملح والجبن وبلاش مخللات ».

عادات خاطئة في رمضان

وكان أوضح الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن بعض الأشخاص يتبعون بعض العادات الخاطئة في رمضان.

وكانت من أبرز تلك العادات، الإفراط في تناول الطعام والسكريات، تناول الطعام بطريقة سريعه، شرب العصائر المحلاه والعرقسوس، إلغاء وجبة السحور، تناول الأطعمة المقلية.

جمال شعبان تصلب الشرايين عادات خاطئة عميد معهد القلب السابق عميد معهد القلب أزمات القلب

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