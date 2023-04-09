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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنانة إيمان مسعود: عملت مشهدين في "حكايات بنات" قلبوا الدنيا .. فيديو

إيمان مسعود
إيمان مسعود

أشادت الفنانة إيمان مسعود، بدورها في مسلسل حكايات بنات، وتجسيدها دور دكتورة، مضيفة: رغم إن دوري صغير وعملت مشهدين فقط قلبوا الدنيا والناس كلها كلمتني عيلهم.

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الجلابية الحمراء.. إيمان مسعود تروي موقفا طريفا مع غادة عبد الرازق

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بنت فنان كبير | إيمان مسعود : زميلة طلّعتني بشمّ من الغيرة

وروت إيمان مسعود خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، موقفا طريفا جمعها بالفنانة غادة عبدالرازق عند تصويرهما أحد الأعمال الفنية ، قائلة: كنت بصور معاها عمل وبالصدفة كنت لابسه جلابية حمراء ولما دخلت الاستوديو لاقيت غادة عبد الرزاق مرتديه نفس اللون فقمت أغير الجلابية ولكنها رفضت وقالتلي إحنا إخوات ولابسين زي بعض"، مضيفة: غادة حد جميل جدا وقلبها أبيض، وجيلي.

وعن دورها في فيلم أشيك واد في روكسي، بطولة النجمة علبة كاملة، قائلة: علبة كامل روحي وبحبها جدا وأتمني أكون زيها.

مسلسل حكايات بنات برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى الفنانة إيمان

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