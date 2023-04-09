الفنانة إيمان مسعود: عملت مشهدين في "حكايات بنات" قلبوا الدنيا .. فيديو

أشادت الفنانة إيمان مسعود، بدورها في مسلسل حكايات بنات، وتجسيدها دور دكتورة، مضيفة: رغم إن دوري صغير وعملت مشهدين فقط قلبوا الدنيا والناس كلها كلمتني عيلهم.

وروت إيمان مسعود خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، موقفا طريفا جمعها بالفنانة غادة عبدالرازق عند تصويرهما أحد الأعمال الفنية ، قائلة: كنت بصور معاها عمل وبالصدفة كنت لابسه جلابية حمراء ولما دخلت الاستوديو لاقيت غادة عبد الرزاق مرتديه نفس اللون فقمت أغير الجلابية ولكنها رفضت وقالتلي إحنا إخوات ولابسين زي بعض"، مضيفة: غادة حد جميل جدا وقلبها أبيض، وجيلي.

وعن دورها في فيلم أشيك واد في روكسي، بطولة النجمة علبة كاملة، قائلة: علبة كامل روحي وبحبها جدا وأتمني أكون زيها.