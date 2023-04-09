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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجلابية الحمراء.. إيمان مسعود تروي موقفا طريفا مع غادة عبد الرازق

إيمان مسعود
إيمان مسعود

قالت الفنانة إيمان مسعود، إن بداية انطلاقتها الفنية، كانت في مسلسل "دنيا العجب" مع الفنانة هالة فاخر، ووالدها في العمل كان الفنان الراحل عمر الحريري.

وأوضحت إيمان مسعود خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها جسدت في مسلسل "الدوائر المغلقة" دور الفتاة الجامعية التي اتجهت للإدمان بسبب معاناتها مع الفقر في ظل رؤيتها لزملائها في الجامعة ذو الطبقات المرفهة.

 

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بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

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غادة عبد الرازق تشارك كواليس مسلسلها «تلت التلاتة»

وروت إيمان مسعود موقفا طريفا جمعها بالفنانة غادة عبدالرازق عند تصويرهما أحد الأعمال الفنية، قائلة: "كنت بصور معاها عمل وبالصدفة كنت لابسة جلابية حمراء ولما دخلت الاستوديو لاقيت غادة عبد الرزاق مرتدية نفس اللون فقمت أغير الجلابية ولكنها رفضت وقالتلي إحنا إخوات ولابسين زي بعض"، مضيفة: “غادة حد جميل جدا وقلبها أبيض، ومن جيلي”.

غادة عبد الرازق الاعمال الفنية برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم الإعلامي محمد موسى

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