الجلابية الحمراء.. إيمان مسعود تروي موقفا طريفا مع غادة عبد الرازق

قالت الفنانة إيمان مسعود، إن بداية انطلاقتها الفنية، كانت في مسلسل "دنيا العجب" مع الفنانة هالة فاخر، ووالدها في العمل كان الفنان الراحل عمر الحريري.

وأوضحت إيمان مسعود خلال برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها جسدت في مسلسل "الدوائر المغلقة" دور الفتاة الجامعية التي اتجهت للإدمان بسبب معاناتها مع الفقر في ظل رؤيتها لزملائها في الجامعة ذو الطبقات المرفهة.

وروت إيمان مسعود موقفا طريفا جمعها بالفنانة غادة عبدالرازق عند تصويرهما أحد الأعمال الفنية، قائلة: "كنت بصور معاها عمل وبالصدفة كنت لابسة جلابية حمراء ولما دخلت الاستوديو لاقيت غادة عبد الرزاق مرتدية نفس اللون فقمت أغير الجلابية ولكنها رفضت وقالتلي إحنا إخوات ولابسين زي بعض"، مضيفة: “غادة حد جميل جدا وقلبها أبيض، ومن جيلي”.