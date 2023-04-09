اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

أخبر الأطباء رجل يدعى Pete Murphy ، بأن هناك سبب أساسي لشعوه بآلام المعدة والمذاق المختلف أثناء تناول الطعام، وهو أنه مصاب بـ سرطان المعدة .

عاني مورفي البالغ من العمر 55 عامًا، من آلام في البطن وفقدان الشهية، وبعد سلسلة من الاختبارات تم تشخيص إصابته بسرطان المعدة، بحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل .

وتم نقل مورفي بسرعة لإجراء عملية جراحية عاجلة بعد أن اكتشف الأطباء أن المرض تطور لديه، وأصيب بعد ذلك بعدوى في البطن، وفوجئ الأطباء بأن السرطان قد انتشر إلى الكبد ومعدته ولم يكن هناك شيء يمكن فعله حيال ذلك.

ما هي أعراض سرطان المعدة؟

يعد سرطان المعدة من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان لذا يجب الانتباه لمؤشراتها الأولى.

تتشابه أعراض سرطان المعدة مع العديد من المشكلات الصحية الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي ولكنها تتميز بحدة وقوة أكبر أو استمرار وقت أطول.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" تشمل مؤشرات سرطان المعدة وأعراضه الأولى ما يلى:

-صعوبة البلع.

-ألم البطن مستمر أو قوى.

-الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

-الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

-عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه.

-حرقة المعدة.

-عُسر الهضم.

-الغثيان من علامات سرطان المعدة.

-قيء دون سبب من أعراض سرطان المعدة المبكرة.

-فقدان الوزن دون محاولة ذلك.

-الشعور بالتعب الشديد.

-براز أسود اللون.

هل هو دائما سرطان المعدة؟

هل هو دائما سرطان المعدة؟

ويُنصح بالتوجة لاستشارة الطبيب في حالة استمرار الانزعاج لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتشمل هذه الأعراض :

نتوء في المعدة

مشاكل البلع

فقدان الوزن بشكل ملحوظ خلال 6-12 شهرًا دون محاولة