عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستضيف فريق ليفربول منافسه أرسنال اليوم على ملعب أنفيلد "معقل الريدز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول ضد ارسنال 

ويسعي فريق ليفربول للعودة الي الانتصارات بعد سلسة من الهزائم آخرها أمام فريق مانشستر سيتي 4-1 قبل التعادل مع تشيلسي سلبيا .

بينما يحاول فريق أرسنال مواصلة سجل انتصاراته وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مباريات.

وتقام مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports .

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة و7 تعادلات و9 هزائم.

 

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي فريق ليفربول فريق أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

الغندور يعلن آخر موعد لدفع كهربا الغرامة المستحقة لنادي الزمالك

مفاجأة.. كولر طلب تأجيل تجديد عقد ثلاثي الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

أخبار التعليم: كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي

أخبار الرياضة: موعد دفع كهربا للغرامة.. سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب.. وبنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستوري أمام الشيوخ.. اليوم

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل.. مجدي عاشور يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ