الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول منافسه أرسنال اليوم على ملعب أنفيلد "معقل الريدز" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول ضد ارسنال

ويسعي فريق ليفربول للعودة الي الانتصارات بعد سلسة من الهزائم آخرها أمام فريق مانشستر سيتي 4-1 قبل التعادل مع تشيلسي سلبيا .

بينما يحاول فريق أرسنال مواصلة سجل انتصاراته وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز في 23 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ثلاث مباريات.

وتقام مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports .

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة و7 تعادلات و9 هزائم.