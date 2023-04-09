عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر..غرامة مليون جنيه عقوبة التبرع بالدم أو البلازما بمقابل فى القانون

بلازما الدم
بلازما الدم

يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان ، وتأتى أهمية قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:


1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما  مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

 وتضاعف الغرامة في حالة العود. 

مــادة ( ١٥ ) :

مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

مــادة ( ١٦ ) :

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما قانون بلازما الدم البلازما مركز تجميع بلازما الدم عقوبات قانون بلازما الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

ترشيحاتنا

السعودية..شئون الحرمين تقدم خدمة القرآن الكريم بلغة برايل للمكفوفين

ترامب يتهم الديمقراطيين بتدمير أمريكا ويتوعدهم بالعودة

لأول مرة رحلة فضائية لأقمار المشترى للبحث عن حياة فضائية.. تفاصيل

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

احذر..غرامة مليون جنيه عقوبة التبرع بالدم أو البلازما بمقابل فى القانون

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج كورونا ونزلات البرد القوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج كورونا ونزلات البرد القوية

ماذا يحدث للجسم والمعدة عند الإصابة بالقولون العصبي ؟

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

فيديو

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

الحرارة هتنزل 10 درجات.. انطلاق العاصفة الرعدية وأمطار على هذه المناطق|تغطية خاصة

حربوءة 2023 .. من هي جوري بكر زوجة شقيق جعفر العمدة ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ