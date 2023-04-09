HTC بتفرح الناس بموبايل جديد ينافس سامسونج

أعلنت شركة HTC عن هاتف HTC Wildfire E3 في إفريقيا، الذي يأتي بمجموعة من المميزات التي تجعله هاتفا مناسبا يعمل بمعالج صيني Unisoc، ويأتي بشاشة بجودة عرض HD + وبطارية كبيرة وكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل.

سيحتوي هاتف HTC Wildfire E3 Lite على شاشة LCD بقياس 6.517 بوصة توفر دقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز.

و يعمل الهاتف الجديد من HTC بواسطة معالج Unisoc SC9863 ، والتي تعمل بسرعة 1.6 جيجاهرتز. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 4 جيجابايت وما يصل إلى 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، كما يعمل بنظام التشغيل Android 12.

يحتوي هاتف HTC Wildfire E3 Lite على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو ، وتتميز اللوحة الخلفية للهاتف بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED. كما يدعم ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

يحتوي هاتفHTC Wildfire E3 Lite على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن 10 وات. يوفر ميزات أخرى مثل فتح الوجه بالذكاء الاصطناعي AI ودعم فتحة بطاقة microSD وشريحتي SIM 4G و VoLTE و Wi-Fi 802.11 b / g / n و Bluetooth 4.2 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت بقياس 3.5 مليمتر.

يبلغ حجم الجهاز 164.8 × 76.5 × 9.2 مليمتر ويزن حوالي 218 جرامًا.

يستهدف هاتف HTC Wildfire E3 Lite السوق الأفريقي. و في الوقت الحالي ، لا توجد أي معلومات حول سعر الجهاز ، وليس من الواضح أي الأسواق الأخرى ستتلقى هاتف E3 Lite.

سيكون متاحًا في طرازين: 3 جيجا بايت رام + 32 جيجا بايت تخزين و 4 جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت تخزين. ويتوفر اللون الأسود والأزرق.