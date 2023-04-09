علي السيد: مصر مهتمة بملف التنمية بالدول الأفريقية لإحلال السلام في المنطقة

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن مصر منذ عام 2014 وهي تولي اهتماما كبيرا بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن السياسات التعاونية التي تفتحها مصر مع جميع الدول الأفريقية تدل على الرغبة الحقيقة لدى القيادة في إحلال السلام وتنمية الدول الافريقيه وذلك سينعكس على مصر وأفريقيا بشكل عام .

وأضاف علي السيد خلال لقاءه في برنامج صباحك مصر المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن مصر تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في الدول الأفريقية وهذا ظهر في القمم والمؤتمرات العالمية المختلفة.

وأوضح علي السيد ، أن سد جوليوس نيريري بتنزانيا يولد مايعادل جميع الطاقة المنتجة بالكامل في تنزانيا ، ويقوم على تنفيذه شركة المقاولين العرب وهذا المشروع يؤكد على الصداقة بين مصر تنزانيا، موضحا أن مصر دائما تسعى بشكل حثيث على التنمية للدول الافريقية وإحلال السلام في قارة افريقيا بالكامل مع وضع خطط للتعاون مع كافه التكتلات العالمية وهذا ظهر خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.