تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جيرونا، غدا الإثنين في إطار منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويغيب عن القائمة كل من بيدري وعثمان ديمبلي وكريستنسن وفرينكي دي يونج، بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

حراسة المرمى: تير شتيجن – بينيا – تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو – إريك جارسيا – جوردي ألبا – بالدي – كوندي.

خط الوسط: جافي – بوسكيتس – بابلو توري– فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي – مارك كاسادو – أليكس جاريدو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – أنسو فاتي – ألاركون – رافينيا – إستانيس بيدرولا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، في المقابل يأتي جيرونا في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.