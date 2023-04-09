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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة رمضانية مميزة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت نسرين طافش، مرتدية عباءة أنيقة ذات نقوشات مميزة وجذابة باللون الأزرق الفاتح لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نسرين طافش 

https://www.instagram.com/reel/Cq0Ht-TgkE_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

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