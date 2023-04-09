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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات تصل إلي 40%.. الزراعة تطرح الكحك والبسكويت بمنافذها خلال أيام

صدى البلد

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على منافذ وزارة الزراعة، أنه سيتم طرح الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة الثابتة والمتحركة خلال أيام وقبل عيد الفطر، بأسعار مخفضة عن الخارج ، وتصل تلك التخفيضات إلي 40 %  .

طرح الكحك والبسكويت
 

وأضاف "صالح " خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هذه المنتجات من كحك والبيت فور والبسكويت سيتم طرحها بالمنافذ بجوده عالية من إنتاج مصانع الوزارة التى يبلغ عددها حوالى 15 مصنعا لإنتاج الوجبات المدرسية لطلاب المدارس في 13 محافظة .

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وأشار " مستشار وزير الزراعة للمتابعة" إلي أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الكحك والبسكويت بشكل أكبر فى المنافذ المتحركة لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين فى المحافظات والمدن النائية  .
 

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن المنافذ الثابتة والمتحركة تقدم المنتجات المختلفة، وعلى رأسها:  اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، والأرز والبقوليات، والخضر والفاكهة الطازجة، وزيت الزيتون، والعسل والمربى، فضلا عن الأسماك الطازجة.

 

بأسعار مخفضة 

 

وأعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم حشد جهود قطاع الخدمات والإنتاج من أجل إنتاج سلع بأسعار منخفضة، لتصل نسبة الانخفاض من 20% لـ 40% فى السلع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وبذلك تساهم الوزارة فى خفض الأسعار من خلال طرح سلع بأسعار مخفضة بجميع المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة

ويصل عدد المنافذ الثابتة إلى 245 منفذا، منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ومنافذها المتحركة البالغ عددها 32 منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

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