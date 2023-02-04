بمقادير سهلة ومجربة.. طريقة عمل الكحك في البيت

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكحك دي بمقادير مظبوطه جدا ومجربه وسهلة .
المقادير لعمل الكحك
275جرام سمنة بلدي ( يفضل تكون دافيه)
500 جرام دقيق كحك ( يفضل دقيق كحك وبسكويت)
3 جرام ريحه كحك او محلب
5 جرام خميره بما يعادل معلقه صغيره
5 جرام بيكنج بودر بما يعادل معلقه صغيره
85 جرام مايه بما يعادل كوب إلى ربع مايه
30 جرام سكر بودره بما يعادل 3 معالق
30 جرام سمسم محمص بما يعادل 3 معالق
الطريقه لعمل الكحك
1-في طبق صغير ننزل بالمياه الفاتره والخميره ومعلقه صغيره من السكر لتنشيط الخميره ويقلبوا مع بعض وتترك على جنب
2_ في بولة العجن نضيف الدقيق والبكينج بودر والسمسم وريحه الكحك والسكر البودر ونقلبهم وبعدين انزل بالسمنه ونفضل نبث فيهم لمدة ٥ دقائق
في البث انزل المايه بالخميره شويه بشويه حتى تلم معاكي العجينة وتصبح لا تلصق في اليد وتكون لينه وطريه وكمان عندما نكورها لا تشقق من الجوانب
نغطي العجينه و نتركها ترتاح ٥ دقائق ثم تشكل ويكون وزن القطعه 20 جرام للقطعه
تسوية الكحك الساده على درجة حرارة ١٥٠ لمدة ٢٠ الي ٢٥ دقيقه