عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمقادير سهلة ومجربة.. طريقة عمل الكحك في البيت

كحك
كحك

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكحك دي بمقادير مظبوطه جدا ومجربه وسهلة .

كيف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري؟

حفاظا على الصحة العقلية.. 8 أنواع من الأشخاص ابتعد عنهم فورا


المقادير لعمل الكحك 


275جرام سمنة بلدي ( يفضل تكون دافيه)
500 جرام دقيق كحك ( يفضل دقيق كحك وبسكويت)
3 جرام ريحه كحك او محلب
5 جرام خميره بما يعادل معلقه صغيره 
5 جرام بيكنج بودر بما يعادل معلقه صغيره 
85 جرام مايه بما يعادل كوب إلى ربع مايه 
30 جرام سكر بودره بما يعادل 3 معالق 
30 جرام سمسم محمص بما يعادل 3 معالق 


الطريقه لعمل الكحك


1-في طبق صغير ننزل بالمياه الفاتره والخميره  ومعلقه صغيره من السكر لتنشيط الخميره ويقلبوا مع بعض وتترك على جنب 
2_ في بولة العجن نضيف الدقيق والبكينج بودر والسمسم وريحه الكحك والسكر البودر  ونقلبهم  وبعدين انزل بالسمنه ونفضل نبث فيهم لمدة ٥ دقائق
في البث انزل المايه بالخميره شويه بشويه حتى تلم معاكي العجينة وتصبح لا تلصق في اليد وتكون لينه وطريه وكمان عندما نكورها لا تشقق من الجوانب 
نغطي العجينه و نتركها ترتاح ٥ دقائق ثم تشكل ويكون وزن القطعه 20 جرام للقطعه
تسوية الكحك الساده على درجة حرارة ١٥٠ لمدة ٢٠ الي ٢٥ دقيقه

الصحة العقلية مرض السكري المقادير لعمل الكحك الطريقه لعمل الكحك ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيكة الجزر في البيت.. أحلى من المحلات

طريقة عمل النجرسكو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

طريقة عمل السينابون الطري أفضل من المطاعم

طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة وطرية

في 10 دقائق.. طريقة عمل تشيكن رول بالخضار وطاجن السينابون

طريقة عمل كيكة قدرة قادر مع الشيف نورهان ميشيل

ترشيحاتنا

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب.. أكثر من الصلاة على النبي

هل تعد الكريمات أو مرطبات الشعر من نواقض الوضوء؟ علي جمعة يوضح

الاثنين المقبل.. فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

تراجع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ