بمقادير سهلة ومجربة.. طريقة عمل الكحك في البيت

تقدم الشيف أميمة عثمان طريقة عمل الكحك دي بمقادير مظبوطه جدا ومجربه وسهلة .



المقادير لعمل الكحك



275جرام سمنة بلدي ( يفضل تكون دافيه)

500 جرام دقيق كحك ( يفضل دقيق كحك وبسكويت)

3 جرام ريحه كحك او محلب

5 جرام خميره بما يعادل معلقه صغيره

5 جرام بيكنج بودر بما يعادل معلقه صغيره

85 جرام مايه بما يعادل كوب إلى ربع مايه

30 جرام سكر بودره بما يعادل 3 معالق

30 جرام سمسم محمص بما يعادل 3 معالق



الطريقه لعمل الكحك



1-في طبق صغير ننزل بالمياه الفاتره والخميره ومعلقه صغيره من السكر لتنشيط الخميره ويقلبوا مع بعض وتترك على جنب

2_ في بولة العجن نضيف الدقيق والبكينج بودر والسمسم وريحه الكحك والسكر البودر ونقلبهم وبعدين انزل بالسمنه ونفضل نبث فيهم لمدة ٥ دقائق

في البث انزل المايه بالخميره شويه بشويه حتى تلم معاكي العجينة وتصبح لا تلصق في اليد وتكون لينه وطريه وكمان عندما نكورها لا تشقق من الجوانب

نغطي العجينه و نتركها ترتاح ٥ دقائق ثم تشكل ويكون وزن القطعه 20 جرام للقطعه

تسوية الكحك الساده على درجة حرارة ١٥٠ لمدة ٢٠ الي ٢٥ دقيقه